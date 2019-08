De situatie in Hongkong is “extreem zorgwekkend”. Dat heeft Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, vandaag in de Finse hoofdstad Helsinki gezegd. In Hongkong is het al maanden onrustig. Demonstranten voeren al bijna drie maanden actie tegen de regering in Peking en de bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Hun betogingen begonnen als protest tegen een – intussen ingetrokken – plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar vormen inmiddels een bredere roep om meer democratie. Ook willen de betogers dat Lam het veld ruimt.

“De situatie in Hongkong is de voorbije uren extreem zorgwekkend geworden”, benadrukt Mogherini. “We verwachten van de autoriteiten ter plaatse dat ze de vrijheid van vergadering, van vereniging en van meningsuiting respecteren, net zoals het recht om vreedzaam te manifesteren.”







Een prodemocratische volksvertegenwoordiger werd vrijdag in Hongkong gearresteerd. Het is de eerste keer dat een parlementslid wordt opgepakt sinds de protestbeweging in de Britse ex-kolonie in juni begon. Volgens de politie werd de 35-jarige man opgepakt wegens “samenzwering met het oog op het veroorzaken van criminele schade” in verband met plunderingen in juli in het parlement.

Bron: Belga