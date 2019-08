Roger Federer wacht David Goffin op in achtste finales US Open

De 38-jarige Zwitser Roger Federer heeft zich vandaag moeiteloos voor de achtste finales van het US Open geplaatst. In de derde ronde had de nummer drie van de wereld slechts 1 uur en 20 minuten nodig voor een 6-2, 6-2, 6-1 overwinning tegen de Brit Daniel Evans (ATP-58). Zijn volgende tegenstander komt uit het duel tussen David Goffin (ATP-15) en de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP-69). Het is de 18e keer, op 19 deelnames, dat Federer de achtste finale bereikt in Flushing Meadows. Bij zijn eerste deelname, in 2000, ging hij er in de derde ronde uit. Vijf keer won hij het toernooi: van 2004 tot 2008, in 2009 en 2015 was hij runner-up.

Bron: Belga