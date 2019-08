Recreatieverbod in De Gavers in Geraardsbergen opgeheven

Het recreatieverbod op provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen is opgeheven. Dat meldt de stad Geraardsbergen vrijdagavond. Het verbod kwam er vorige zaterdag na een verdachte laag op de vijver, waarschijnlijk blauwalg of cyanobacteriën. “Tijdens de visuele controle van de recreatievijver van provinciaal domein De Gavers werd vastgesteld dat de waterkwaliteit opnieuw als ‘goed’ werd geanalyseerd”, zegt stad in een persbericht. “De bloei van potentieel toxische cyanobacteriën is uit de volledige vijver verdwenen. Hierdoor wordt het eerder opgelegde recreatieverbod opgeheven.”

Omdat blauwalg erg gevaarlijk is voor mens en dier, adviseerde Zorg en Gezondheid vorige week om surfen, duiken en waterskiën te verbieden. Ook bootje varen, vissen en kajakken werd ontraden, omdat bezoekers in contact konden komen met cyanobacteriën en hun toxines. Het zwemgebied daarentegen lag buiten de recreatiezone en daar mocht nog wel gezwommen worden.

bron: Belga