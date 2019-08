Lidl verkoopt overschotjes aan 25 cent

Supermarktketen Lidl gaat vanaf vandaag van start met een proefproject om voedselverspilling tegen te gaan. In een aantal Nederlandse winkels kan je voortaan verse producten, die diezelfde dag nog vervallen, kopen aan 25 cent. Denk bijvoorbeeld aan kaas, een hamburger of een groentepakket.

Heel wat supermarkten kampen met voedseloverschotten. Producten kunnen niet langer verkocht worden omdat ze over datum zijn en dus worden ze vernietigd of in het beste geval naar de voedselbank gebracht. Lidl komt nu met een andere oplossing.

Verspil mij niet







“We zijn altijd aan het kijken waar we meer kunnen verdienen, dat hoort bij ondernemen. We gaan net als onze concurrenten onze producten tot de laatste dag verkopen. Tot nu toe hielden we de dag ervoor aan. Maar we wilden wel iets anders doen dan andere supermarkten”, aldus Quirine de Weerd van Lidl aan het AD. Daarom worden vanaf vandaag in een twintigtal Nederlandse winkels producten verkocht aan 25 cent per stuk. Het gaat om voeding die diezelfde dag nog gebruikt of ingevroren moet worden. Het initiatief ‘Verspil mij niet, ik ben nog goed’ omvat groenten en fruit, vlees, brood en gekoelde producten. Op die manier hoopt de winkelketen minder voedsel te verspillen en nieuwe klanten aan te trekken. Voorlopig gaat het om een proefproject, maar de kans is groot dat de actie op termijn over alle winkels verspreid wordt.