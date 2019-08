“We moeten geloven dat we punten kunnen pakken”

Landskampioen Racing Genk treft in de groepsfase van de Champions League Liverpool, Napoli en RB Salzburg. Genk-coach Felice Mazzu maakt zich sterk dat Racing Genk punten kan pakken in de Champions League. “We willen ons tonen in deze Champions League”, zegt Mazzu na afloop van de loting. “Het is een goede loting. We hebben Rusland en Oekraïne vermeden, dus dat is goed voor de verplaatsingen. Verder zitten er kwaliteiten in elke tegenstander en in elke poule”, reageert Mazzu.

Met Liverpool en Napoli krijgt Genk twee kleppers van formaat voor de kiezen. “Het zijn ploegen die al trofeeën hebben gewonnen, maar er zitten in elke poule grote ploegen. Alles is mogelijk in voetbal”, stelt Mazzu. “We willen ons tonen in de Champions League. We moeten in onszelf geloven en geloven dat we in staat zijn om punten te pakken, anders heeft het geen zin te gaan.”







Van onderschatting van RB Salzburg, de meest haalbare kaart voor KRC Genk, is bij de coach geen sprake. “Het is een jonge ploeg en het heeft vorig jaar een goed parcours in de Europa League afgelegd. Dus dat wil zeggen dat het een ploeg met kwaliteiten is”, aldus Mazzu.

In de Luminus Arena barstte in november 2018 al een heus volksfeest los voor de vriendschappelijke interland tussen Italië en de Verenigde Staten. De Italiaanse gemeenschap kan dit seizoen uitkijken naar de komst van Napoli. “Ik ben tevreden om een Italiaanse ploeg te hebben, hoewel ik liever Juventus had gehad, omdat ik altijd supporter van Juventus ben geweest”, besluit Mazzu.

bron: Belga