Red Flames – België doet vertrouwen op met draw in oefeninterland tegen Engeland

De Belgische voetbalvrouwen hebben donderdag een oefeninterland tegen Engeland gelijk gespeeld. De wedstrijd aan Den Dreef in Leuven eindigde op 3-3. Volgende dinsdag speelt het team van bondscoach Ives Serneels, opnieuw in Leuven, zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2021 tegen Kroatië De partij was een goede test voor de Red Flames. Engeland is de nummer vijf op de FIFA-ranking en schopte het afgelopen zomer tot in de halve finales van het WK. Ter vergelijking: de Flames zijn nummer negentien en konden zich niet plaatsen voor het WK.

Na goals van Taylor (22.) en Mead (26.) stond België snel twee doelpunten in het krijt, maar de Belgen toonden hun tanden. Na een eigen doelpunt van Telford (38.) en een treffer van Ella Van Kerkhoven (45.+2) stond het bij de rust 2-2. Diezelfde Van Kerkhoven (55.) draaide even na de pauze de rollen zelfs helemaal om. Na een strafschop van Parris (75.) kwam Engeland toch weer gelijk.

Kroatië is pas 55e op de FIFA-ranking en dus op papier een haalbare kaart voor de Flames, die dinsdag met niets minder dan de zege tevreden mogen zijn. De Belgen zitten op weg naar het EK 2021 in Engeland in een poule met, naast Kroatië, ook nog Zwitserland, Roemenië en Litouwen. De groepswinnaar stoot rechtstreeks door naar het hoofdtoernooi, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De zes andere tweedes spelen barrages om de drie resterende tickets. Engeland is als organisator rechtstreeks geplaatst.

Kroatië won donderdag zijn eerste kwalificatiewedstrijd met 1-2 bij Litouwen.

bron: Belga