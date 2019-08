“Met Vanderbiest terug naar waar RWDM thuishoort: in 1A”

Met Frederik Vanderbiest als hoofdcoach heeft RWDM-voorzitter Thierry Dailly een dikke vis binnengehaald. De Molenbeekse traditieclub komt nu nog uit in de eerste amateurklasse, maar wil maar wat graag terugkeren naar het hoogste niveau. “Daarvoor heb je een trainer van het niveau van Vanderbiest nodig”, legde Dailly uit op Vanderbiests persvoorstelling in het Edmond Machtensstadion. Na de bekeruitschakeling tegen Dessel in de vierde ronde, besliste Dailly om coach Drazen Brncic twee weken voor de competitiestart te ontslaan. “Ik heb dan meteen naar ‘Fredje’ gebeld. Het was voor hem geen makkelijke beslissing om KV Mechelen te verlaten, maar ik ben blij dat hij terug bij de familie is”, aldus de voorzitter. “De timing is misschien niet ideaal, maar de toekomst oogt met deze geweldige ploeg goed. Fred en ik delen de ambitie om op lange termijn terug te geraken waar we thuis horen: in 1A. Het gaat wellicht jaren duren, maar met onze supporters gaat het lukken. RWDM heeft alle troeven om het te bewerkstelligen, maar had nog geen coach van het niveau als Vanderbiest. Daarom ben ik ook zo trots hem nu te kunnen voorstellen.”

RWDM plukt zo wel de T2 van KV Mechelen weg. “De onderhandeling onder clubs is heel respectvol verlopen. KV Mechelen werkte heel goed mee en was eerlijk. Het was voor Vanderbiest belangrijk dat de overgang vlekkeloos zou gaan.”







Er wacht Vanderbiest, die voor drie seizoenen tekende bij zijn oude liefde, een korte voorbereiding. RWDM opent zaterdag met een thuismatch tegen Dender. Nadien wachten toppers tegen Lierse Kempenzonen en Deinze.

bron: Belga