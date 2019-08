Belgen in het buitenland – Dendoncker helpt Wolverhampton met doelpunt aan vlotte kwalificatie voor groepsfase

Wolverhampton heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League na een 2-1 overwinning tegen het Italiaanse Torino. Leander Dendoncker wist te scoren voor de Wolves, die ook de heenwedstrijd al met 3-2 hadden gewonnen. Jimenez (30.) bracht de Wolves op voorsprong, Belotti (58.) maakte na de pauze gelijk. Met een gecontroleerd schot over de grond maakte Dendoncker (59.) net voor het uur de winnende treffer.

Doelman Matz Sels is uitgeschakeld met Strasbourg. Hij verloor met 3-0 van Frankfurt, nadat de Fransen de heenwedstrijd nog met 1-0 hadden gewonnen. Donderdag bracht Stefan Mitrovic (27.) de Duitsers op voorsprong met een owngoal, Kostic (60.) en da Costa (66.) breidden de score uit.

Boli Bolingoli werkte de hele wedstrijd af voor Celtic, dat zich voor de groepsfase plaatste ten koste van het Zweedse AIK. Celtic won met 1-4 nadat het de heenwedstrijd al met 2-0 had gewonnen. De doelpunten waren van Forrest (17.), Johnston (34.), Julien (87.) en Morgan (90+3.), het tegendoelpunt van Larsson (33.).

Doelman Alex Craninx moest met het Noorse Molde het onderspit delven tegen het Servische Partizan Belgrado. Het werd 1-1, maar Partizan had de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen. Donderdag kwamen de Noren eerst op voorsprong via James (72.), maar Miletic (80.) maakte gelijk. Ook AEK Athene, waar Viktor Klonaridis twee minuten voor tijd inviel, is uitgeschakeld. Het won wel met 0-2 bij Trabzonspor, maar had de heenmatch met 1-3 verloren.

Het Luxemburgse Dudelange van coach Emilio Ferrera trad tegen het Armeense Ararat aan met drie Belgen in de basis: Antoine Bernier, Mohamed Bouchouari en Charles Morren. Met Sabir Bougrine en Kobe Cools waren er ook nog eens twee Belgische invallers. De Luxemburgers wonnen met 2-1, maar hadden de heenwedstrijd met dezelfde score verloren. In de verlengingen werd niet gescoord, en dus volgden er penalty’s. Daarin was Dudelange met 5-4 de beste.

bron: Belga