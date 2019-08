Uitverkoop seksspeeltjes zorgt voor stormloop in Pabo-filiaal in Aartselaar

Erotiekwinkel Pabo houdt momenteel een grote uitverkoop nadat duidelijk werd dat het bedrijf al zijn winkels moet sluiten door een faillessement. En dit is niet in dovemans oren gevallen. In het filiaal in Aartselaar draaide de uitverkoop uit op een stormloop.

Wie seksspeeltjes aan halve prijs wil kopen, rept zich maar best snel naar de dichtsbijzijnde Pabo-winkel. Maar verwacht je wel aan lange wachtrijen. Op de Boomsesteenweg in Aartselaar moesten klanten vanmiddag meer dan twee uur lang in de rij staan.

“Ik zag hier iemand met enkel maar een klein potje glijmiddel aan de kassa staan, daar zou ik dat lange wachten toch niet voor over gehad hebben”, zegt een van de klanten aan Radio 2. “Ik heb gelukkig veel gevonden, het was de moeite.”

Maar fans van Pabo hoeven niet te treuren, de keten blijft wel nog online bestaan.