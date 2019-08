Overleden nijlpaard blijkt hermafrodiet

Vorige week overleed het 11-jarige nijlpaard Hasana in het dierenpark WILDLANDS in het Nederlandse Emmen. De dood van het vrouwtje kwam als een verrassing en haar lichaam werd daarom voor onderzoek overgebracht naar de Universiteit van Utrecht. Daar stond de wetenschappers een verrassing van formaat te wachten.

Het dierenpark dacht altijd dat Hasana een vrouwtje was. Dat hoeft niet te verbazen, want langs de buitenkant vertoonde ze alle typische vrouwelijke kenmerken. Uit de autopsie bleek echter dat het nijlpaard innerlijk een hele resem mannelijke lichaamsdelen bezat.

Tweeling







Verrassend, maar onderzoekers zijn niet onbekend met het fenomeen. Een mogelijke verklaring voor de ‘genderneutrale’ kenmerken is dat Hasana bij de geboorte een helft van een tweeling was. Dat is zeer uitzonderlijk bij nijlpaarden, die doorgaans maar één jong krijgen. Het tweelingbroertje van Hasana heeft slechts vier dagen geleefd, maar de tijd die ze samen doorbrachten in de baarmoeder kan de oorzaak van de mannelijke kant zijn. WILDLANDS-dierenarts Job Stumpel geeft een woordje uitleg in een persbericht van het park: “Bij koeien komt dit vaker voor en daar worden deze vaarsjes (vrouwelijke kalfjes) een kween genoemd. De vliezen van de foetussen in de buik maken dan tijdens de ontwikkeling contact, waardoor het vrouwtje (in dit geval Hasana) blootgesteld wordt aan de mannelijke hormonen van het broertje. Daardoor gaat het vrouwelijke dier mannelijke kenmerken ontwikkelen.” Het fenomeen is sowieso uitermate zeldzaam en was tot nog toe nooit waargenomen bij nijlpaarden.

Hasana’s overlijden had een heel andere oorzaak: ze werd het slachtoffer van een acute darmdraaiing.