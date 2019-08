Proximus zet meer in op vrouwensport

Proximus wil meer inzetten op vrouwensport om via zijn platformen extra in te spelen op de groeiende belangstelling. Naast elite teams wil het bedrijf ook jonge, beloftevolle sportsters ondersteunen en kansen geven aan alle talenten. Het nieuwe Alphamortorhomes Cycling Team en het “World At Our Feet Plan” van de Belgische Voetbalbond passen in deze strategie. Proximus engageert zich voor drie jaar als een van de hoofdsponsors van het Proximus Alphamotorhomes Cycling Team. De ploeg van 32 jonge renners (20 mannen, 12 vrouwen) werd woensdag in Waasmunster voorgesteld. Met Proximus als nieuwe partner naast Alphamotorhomes wil het team in zijn vierde veldritseizoen een stap hogerop zetten en zich meten met de gevestigde waarden. De veldrijders van Proximus-Alphamotorhomes nemen deel aan alle wedstrijden van de Superprestige en de DVV-trofee.

De Belgische Voetbalbond stelde gisteren tijdens de Women’s Football summit het “World At Our Feet Plan” voor, een programma om het vrouwenvoetbal in België te boosten en verder te professionaliseren. Proximus laat vandaag weten dat het bedrijf hiervan partner wordt. Ook hier is het volgens Proximus niet alleen de bedoeling elitesport te ondersteunen, maar ook jonge, beloftevolle sportsters in amateurclubs én schoolteams. Met reportages en interviews op Pickx en met speciale evenementen en toernooien wil Proximus zo extra aandacht besteden aan meisjesvoetbal en de Red Flames.







bron: Belga