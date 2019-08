Motorrijder in levensgevaar na ongeval in Ophoven bij Kinrooi

Bij een verkeersongeval in Ophoven bij Kinrooi is een motorrijder woensdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt. Rond 19.30 uur verloor een man op zijn motorfiets de controle over het stuur. Dat gebeurde in de Dalerstraat, aan de Maasplassen. De motorrijder kwam vervolgens in aanrijding met een boom, waarna hij op een lager gelegen fietspad belandde. De verwondingen bij de man bleken ernstig te zijn. Hij kreeg de eerste zorgen van een MUG-team toegediend. Vervolgens werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. De lokale politie CARMA deed de vaststellingen.

bron: Belga