Honduras erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël en gaat in de stad een diplomatieke post openen. Vrijdag brengt de Hondurese president Juan Orlando Hernandez een officieel bezoek aan Israël om er het kantoor plechtig te openen. Dat heeft de regering van Honduras laten weten. De diplomatieke post moet gezien worden als een verlengstuk van de ambassade, die in Tel Aviv is gelegen, zo luidt het. In een communiqué van het Hondurese ministerie van Buitenlandse Zaken wordt voorts gezegd dat Israël gesuggereerd heeft om de ambassade over te brengen naar Jeruzalem. Dat voorstel wordt momenteel “in het licht van de nationale en internationale context geanalyseerd en geëvalueerd”.

Honduras vestigde destijds zijn ambassade in Tel Aviv om zijn neutraliteit te bewaren in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

De Amerikanen verhuisden in mei 2018 nog hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem en realiseerden daarmee een van de campagnebeloften van president Donald Trump. Die demarche werd door de Israëliërs toegejuicht, maar door de internationale gemeenschap grotendeels veroordeeld. Het statuut van Jeruzalem is een van de meest heikele punten die een oplossing voor het conflict in de weg staan.

Bron: Belga