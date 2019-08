Europa League – AZ belooft lastige klant te worden voor Antwerp

Slechts negentig minuten is Antwerp verwijderd van de groepsfase van de Europa League en met een 1-1 gelijkspel tegen AZ keerden ze vorige week met een meer dan degelijke uitgangspositie terug uit Enschede, maar de terugwedstrijd donderdagavond in het Koning Boudewijnstadion belooft toch nog erg lastig te worden. In hun vorige twee heenwedstrijden in de EL-voorrondes speelde AZ immers telkens 0-0 gelijk, achtereenvolgens tegen Häcken en Mariupol, om het vervolgens in de terugwedstrijd respectievelijk met 0-3 en 4-0 zeges ruimschoots goed te maken. Antwerp is dus gewaarschuwd. “In die eerste wedstrijd is het toch altijd wat afwachten, dat was tegen Mariupol en Häcken ook al het geval”, vertelde AZ-coach Arne Slot. “Bij de tweede wedstrijd ken je beter de sterktes en de zwaktes. Tegen Antwerp komt het er vooral op aan die bal nu wel binnen te schieten. Vorige week hadden we 65 procent balbezit en kwamen we drie keer alleen voor de keeper. Ik zeg eerlijk: die 1-1 was ook niet wat wij wilden, maar die heenwedstrijd van vorige week heeft ons wel vertrouwen gegeven, we blikken tevreden terug. We denken dat we hier kunnen winnen en al minstens kunnen scoren.”

De twee teams zitten kwalitatief dicht bij elkaar – met elk z’n sterke punten – en dan zijn het vaak de details die doorslaggevend zijn. “Het zal vooral een mentaal moeilijke wedstrijden worden”, blikte de Antwerp-coach Laszlo Bölöni vooruit. “Je moet sterk staan om zo’n wedstrijd in je voordeel te doen kantelen.”

Naast Antwerp staat ook AA Gent donderdagavond voor zijn laatste horde richting een Europese herfst. De Buffalo’s verdedigen dan in Kroatië een 2-1 zege uit de heenwedstrijd tegen een stug Rijeka. De loting van de groepsfase vindt vrijdagmiddag in de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon plaats.

bron: Belga