Congolese president Tshisekedi midden september op officieel bezoek in België

De Congolese president Felix Tshisekedi brengt midden september een officieel bezoek aan België. Op 17 september wordt hij door koning Filip en premier Charles Michel ontvangen, schrijven De Tijd, L’Echo en La Libre vandaag op basis van regeringskringen en Congolese bronnen. Sinds 2007 is er geen officieel bezoek meer geweest van een Congolese president aan ons land. Het bezoek van Tshisekedi vormt mogelijk een keerpunt in de Belgisch-Congolese relaties, die de voorbije jaren een dieptepunt bereikten. Eind 2017 schortte minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) een deel van de ontwikkelingssamenwerking op als reactie op het gewelddadige neerslaan van de protesten in Congo.

Als vergelding sloot de Congolese regering het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi en het Schengenhuis in Kinshasa, een soort Europees consulaat dat door België beheerd werd. Ze verminderde ook het aantal vluchten tussen Brussel en Kinshasa van zeven naar vier per week. Onder Tshisekedi werden die maatregelen al teruggedraaid en werden de diplomatieke relaties tussen beide landen genormaliseerd.







Volgens La Libre zou Tsisekedi op het koninklijk paleis lunchen en staat er een bezoek aan de Koninklijke Militaire School in Brussel, aan Antwerpen en de landbouwfaculteit in Gembloers op het programma. Ook een ontmoeting met de Congolese gemeenschap in ons land is mogelijk.

bron: Belga