Bosbranden Amazonegebied – Peru en Colombia willen begin september spoedvergadering houden

Peru en Colombia hebben aan de landen in het Amazonegebied voorgesteld om begin september een regionale spoedvergadering te houden. Bedoeling is om alle maatregelen die in de strijd tegen de bosbranden genomen worden, op elkaar af te stemmen. De Peruviaanse president Martin Vizcarra en zijn Colombiaanse collega Ivan Duque “zijn overeengekomen om alle staats- en regeringsleiders in het Amazonegebied samen te roepen voor een spoedbijeenkomst in Leticia (Colombia) op 6 september en er de inspanningen te bundelen” om het Amazonewoud te beschermen, zo staat te lezen in een communiqué dat na een ontmoeting tussen beide presidenten werd verspreid.

De stad Leticia, in het uiterste zuiden van Colombia, ligt pal in het Amazonewoud en aan de grens met Brazilië en Peru.

Peru en Colombia willen op de bijeenkomst “een pact” afsluiten dat, met respect voor de soevereiniteit van alle staten, aan de ene kant de instandhouding van het Amazonegebied moet verzekeren, en aan de andere kant streeft naar een duurzame ontwikkeling en exploitatie voor de gemeenschappen die in het gebied leven.

Het Amazonegebied is “ons patrimonium en valt onder onze soevereiniteit, (maar) het is ook een long die de hele wereld ten goede komt”, verklaarde de Colombiaanse president Ivan Duque. Zijn Peruviaanse collega wees erop dat het nodig is om “een engagement” aan te gaan ten aanzien van “deze belangrijke realiteit die niet de aandacht krijgt die ze verdient”.

Het Amazonegebied wordt momenteel geteisterd door hevige bosbranden en vormt daarmee de kern van een milieucrisis en van diplomatieke spanningen tussen Brazilië en verschillende Europese landen, met Frankrijk op kop. Zo’n zestig procent van het Amazonewoud ligt op het grondgebied van Brazilië, maar ook Colombia, Peru, Bolivia, Venezuela, Guyana, Frans-Guyana, Suriname en Ecuador herbergen delen van het bosgebied.

Bron: Belga