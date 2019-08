Josje betreurt commotie rond CBD-shop Ian Thomas: “Ik wou net iets kopen bij hem”

Josje Huisman vindt het jammer dat de opening van de gloednieuwe CBD-shop van Ian Thomas tegengehouden werd door de politie. Ze was zelfs op weg om bij hem te komen winkelen.

De opening van de CBD-shop van Ian Thomas in Antwerpen is in mineur geëindigd. Enkele agenten vielen woensdagvoormiddag het pand binnen en verzegelden het nadien. Er zouden inbreuken op de voedselwetgeving zijn gepleegd en problemen zijn met de vergunningen.

Geen drugs







CBD, oftewel cannabidiol, is een stof die uit de hennepplant gewonnen wordt en komt voor in geurkaarsen en etherische oliën, de producten die Ian Thomas in zijn winkel verkoopt. Ze zouden een helende werking hebben. In tegenstelling tot cannabis kan je er niet high of verslaafd van raken.

De 22-jarige zanger viel dan ook achterover van verbazing toen de politie besloot het pand te verzegelen. “CBD doet zoveel goeds met je lichaam. Daarom wil ik de mensen ermee laten kennismaken. Maar in België geloven ze nog niet in de werking. Het wordt nog door te veel mensen als drugs bekeken. En voilà, nu staat de politie hier al, ongelofelijk!”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

Flesje kopen

Josje Huisman vindt het spijtig dat de winkel al meteen gesloten werd. De 33-jarige zangeres was net op weg naar de shop om iets te kopen. “Ik was half onderweg voor een flesje”, liet ze weten in haar Instagram Stories.

Gemiste kans

Ook kersvers acteurskoppel Bab Buelens en Vincent Banić laten op Instagram weten dat ze dit een gemiste kans vinden. “Absurd weeral”, en “Zo jammer dit”, klinkt het.