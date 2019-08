Door Ian Thomas geopende CBD-shop in Antwerpen meteen weer gesloten door politie

In Antwerpen heeft de politie een tijdelijke CBD-shop (cannabidiol) gesloten vanwege onder meer inbreuken op de voedselwetgeving. Zanger en acteur Ian Thomas, die de winkel gisteravond mee kwam openen, bekendgemaakt op Instagram. De Antwerpse lokale politie bevestigt het nieuws.

Pop-upwinkel Gano wilde in een pand in de Antwerpse Kloosterstraat van vandaag tot zondag vijf dagen lang producten verkopen op basis van cannabidiol. Dat is een stof die voorkomt in de cannabisplant, maar niet psychoactief is. Ze geeft dus geen euforisch effect en wordt niet gezien als een verdovend middel. Toch is CBD aan een opmars bezig in de vorm van producten als olie en thee, onder meer omdat er therapeutische effecten aan worden toegeschreven voor allerlei aandoeningen. Verschillende van die producten flirten in ons land met wat wettelijk mag worden verkocht.

Geurkaarsen en etherische oliën







De winkel waar Ian Thomas zich aan verbond, wilde naar eigen zeggen geen voedingsproducten verkopen, maar slechts geurkaarsen en etherische oliën. Toch kwam het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) langs in de pas geopende shop. Samen met de lokale politie werden er verschillende inbreuken vastgesteld, klinkt het. De winkel werd daarop gesloten.