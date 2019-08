Premier Netanyahu maant Hezbollah-leider tot kalmte aan

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de leider van de Iran-getrouwe sjiitische militie Hezbollah, Hassan Nasrallah, tot kalmte aangemaand nadat twee drones waren neergestort in Beiroet. “Nasrallah zou zich moeten kalmeren”, zei Netanyahu volgens zijn bureau. “Hij weet heel goed dat de Israëlische staat weet hoe ze zich moet verdedigen en hoe ze moet terugslaan.” Nadat in de Libanese hoofdstad twee, vermoedelijk Israëlische drones waren neergestort, dreigde Nasrallah zondag met vergelding. “Wij, in het islamitische verzet, zullen niet toestaan dat zoiets gebeurt, ongeacht de prijs”, zei Nasrallah in een toespraak op tv. Als een Israëlische drone in het Libanese luchtruim binnendringt, dan zal hij neergeschoten worden, aldus de Hezbollah-leider. Het incident boven Beiroet noemde hij “zeer, zeer gevaarlijk”.

Netanyahu waarschuwde Nasrallah, de Libanese staat, die Hezbollah onderdak geeft, en de commandant van de Al-Qudsbrigade, Qassem Suleimani. “Let op uw woorden en nog meer op uw daden.”







De nieuwssite Times of Israel meldde op gezag van deskundigen dat de drones van Iraanse herkomst leken, niet van Israëlische. De door Iran gesteunde Hezbollah beschouwt buurland Israël als een aartsvijand.

bron: Belga