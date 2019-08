Een van de drones die neerkwamen in Beiroet bevatte explosief

Een van de drones die neerkwamen in een zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beiroet bevatte een explosief van meer dan vijf kilogram. Dat heeft de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah dinsdag verklaard in een mededeling. Nadat experten de drone had ontmanteld, is een verborgen explosief ontdekt dat ongeveer 5,5 kilogram woog, klinkt het. Volgens Hezbollah was het doel van de drone niet om een verkenningsvlucht uit te voeren, maar wel om een bomaanslag te plegen in de buitenwijk, die geldt als een bolwerk van de Hezbollah.

Zondag kwamen twee Israëlische drones het Libanese luchtruim binnen. De eerste is gevallen en de tweede kon in de lucht geneutraliseerd worden, maar veroorzaakte wel materiële schade, verklaarde het leger. Onder meer een mediacentrum van Hezbollah liep schade op. De Libanese president Michel Aoun noemde de agressie van Israël niet meer of minder dan een oorlogsverklaring.

Libanon en buurland Israël leven al lang in onmin. Beiroet beschuldigt Israël er regelmatig van met zijn vliegtuigen en drones het Libanese luchtruim te schenden.

Bron: Belga