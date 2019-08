Champions League – LASK-coach Valérien Ismaël gaat all-in tegen Club Brugge

Club Brugge mocht vorige week dinsdag niet mopperen na de 0-1 zege bij LASK Linz in de heenmatch van de play-offronde in de Champions League. De Oostenrijkse vicekampioen is bijzonder gemotiveerd om de scheve situatie recht te zetten en alsnog de groepsfase van het kampioenenbal te bereiken, zo verklaarde coach Valérien Ismaël dinsdagavond in het Jan Breydelstadion. “Ik denk dat de sfeer goed zal zijn in dit oude stadion, de supporters zullen voor veel lawaai zorgen”, zei de 43-jarige Fransman. “Ik verwacht dat we opnieuw een topprestatie zullen neerzetten. We hebben al aangetoond dat we het elke tegenstander moeilijk kunnen maken. We zullen doelkansen krijgen tegen Club Brugge, het komt er op aan die te verzilveren. We moeten opnieuw met een geweldige mentaliteit op het veld staan. Deze wedstrijd is als een finale, we bereiden die ook zo voor en zullen er alles aan doen om te winnen. Zijn we erbij, of niet? Het draait enkel daarom. We gaan all-in. We zijn heel gemotiveerd om ons voetbal opnieuw te tonen.”

“De grasmat ligt er perfect bij, met uitzondering van enkele plekken”, stelde aanvoerder Gernot Trauner. “Het veld laat snel spelen toe, en daar zijn we blij om. De stemming in de groep is top. Het wordt een harde en intensieve wedstrijd, met veel duels. En die moeten we winnen. We zullen proberen om hoog te pressen. En als de lange ballen dan komen, moet de afvallende bal voor ons zijn. En voor doel moeten we gewoon efficiënt zijn. Dat is ons vorige week niet gelukt. We kijken er naar uit”, eindigde de verdediger.

bron: Belga