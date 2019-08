Brugse paardenkoetsen opnieuw duurder

Een ritje met een toeristische paardenkoets in Brugge wordt opnieuw duurder. Vanaf 1 januari 2020 kost een ritje 5 euro meer dan nu. De laatste vijf jaar gingen de prijzen van een ritje sterk de hoogte in. De koetsiers vroegen zelf om een prijsverhoging. De Brugse gemeenteraad keurde de tariefverhoging dinsdagavond goed. Vanaf 1 januari 2020 zal een ritje van dertig minuten 55 euro kosten. Dat is vijf euro meer dan de huidige prijs. In zowat vijf jaar tijd zijn de prijzen behoorlijk gestegen met al 3 prijsverhogingen. Vijf jaar geleden kostte een rit met de paardenkoets nog 39 euro. In 2015 steeg de prijs al naar 44 euro om in 2016 naar 50 euro te gaan.

De sightseeing busjes behouden hun prijzen wel op het huidige niveau voor de komende drie jaar. Dat wil zeggen dat een rit van 50 minuten 20 euro kost. Kinderen betalen dan weer 15 euro voor een rondrit doorheen de stad.

bron: Belga