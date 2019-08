Bosbranden Amazonegebied – Brazilië weigert noodhulp van G7

Brazilië heeft maandag de noodhulp van de G7 voor de bestrijding van de bosbranden in het Amazonegebied geweigerd. Dat heeft de kabinetchef van president Jair Bolsonaro bekendgemaakt. “We bedanken (de G7), maar die middelen kunnen misschien relevanter zijn voor de herbebossing van Europa”, verklaarde de kabinetschef Onyx Lorenzoni in een blogpost.

De Franse president Emmanuel Macron maakte maandag bekend dat de G7 20 miljoen dollar noodhulp vrijmaakt voor het Amazonewoud.

Macron was de voorbije dagen zwaar in botsing geraakt met Bolsonaro. Bolsonaro pikte het niet dat de Franse diplomatie de bosbranden in het Amazonewoud tot prioriteit van de G7-top had gemaakt en zware druk had uitgeoefend op Brazilië om meer te doen om het Amazonegebied te beschermen. Volgens Macron had Bolsonaro “gelogen” over zijn milieu- en klimaatengagementen. De Braziliaanse president verweet zijn Franse evenknie op zijn beurt dan weer “een kolonialistische mentaliteit” te hebben.

