Ben Broeders wint in Rovereto, Eykens komt in de buurt van WK-limiet

Polsstokspringer Ben Broeders heeft dinsdag de atletiekmeeting in het Italiaanse Rovereto gewonnen, een European Premium Permit Meeting. Op de 800 meter kwam Renée Eykens in de buurt van de WK-limiet, op de 5.000 meter bleef Soufiane Bouchikhi ver boven de gevraagde tijd voor het WK. Broeders is al geplaatst voor het WK atletiek in Doha, nadat hij eerder dit jaar het Belgisch record polsstokspringen op 5m76 bracht. In Rovereto ging hij net als de Italiaan Claudio Stecchi over 5m72, maar de Leuvenaar had minder pogingen nodig en kreeg de winst toegewezen. Hij probeerde het daarna nog op 5m80, de olympische limiet, maar dat bleek te hoog gegrepen. Arnaud Art, die nog op zoek is naar de WK-limiet (5m71), maakte geen te beste beurt. Hij haalde zijn aanvangshoogte van 5m21 niet.

Op de 800 meter liep Renée Eykens een beste seizoenstijd van 2:01.82, goed voor de vijfde plaats. Voor Doha heeft ze 2:00.60 nodig. De winst ging in 2:00.53 naar de Noorse Hedda Hynne. Soufiane Bouchikhi deed het minder goed op de 5.000 meter. Hij finishte als negende in 13:41.05, terwijl voor Doha 13:22.50 nodig is. De Keniaan Michael Kibet won in 13:11.08.

De Belgische atleten hebben nog tot 6 september om zich te kwalificeren voor het WK atletiek, dat van 27 september tot 6 oktober in Doha plaatsvindt.

bron: Belga