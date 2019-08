AA Gent laat Rosted naar Brøndby vertrekken

De Noorse verdediger Sigurd Rosted verlaat AA Gent en gaat bij Brøndby aan de slag. Dat laten de Buffalo’s weten. Rosted kwam in januari 2018 over van Sarpsborg 08 in zijn thuisland. In totaal speelde hij 47 wedstrijden voor AA Gent waarin hij zesmaal raak trof. Als Gent-speler maakte de 25-jarige Noor ook zijn officiële debuut bij de nationale ploeg.

Dit seizoen kwam Rosted maar weinig aan de bak in de Ghelamco Arena. Jess Thorup deed alleen in de heenmatch van het duel van de tweede voorronde van de Europa League tegen Viitorul (6-3 winst) beroep op de verdediger.







bron: Belga