Vriendin Adriaan Van den Hoof breekt met hem: “Niet gelukkig met je relatie? Oké, volgende!”

Spijtig nieuws uit de showbizzwereld. Het sprookje tussen ‘Switch’-presentator Adriaan Van den Hoof (46) en schrijfster Charlotte Van Looy (26) is uit. De twee leerden elkaar kennen in de zomer van 2017, toen Charlotte nog marketing en communicatie studeerde en bij Scala zong, en Adriaan anderhalf jaar single was na zijn vorige relatie met Tatyana Beloy. Hun leeftijdsverschil van twintig jaar voorspelde volgens verschillende mensen weinig goeds, maar toch duurde hun relatie twee jaar.

Gepest







Charlotte heeft intussen haar eerste boek geschreven. ‘Wij, millennials’ fungeert als infogids voor mensen die geboren zijn tussen 1980 en 2000. Charlotte heeft in het verleden immers te kampen gehad met een eetstoornis die voortkwam uit pesterijen in het middelbaar. “Ik kreeg op jonge leeftijd al te horen dat ik slanker moest zijn, dat ik niet mooi genoeg was. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik op een bepaald moment, tijdens mijn universitaire studies, heel weinig at en alles deed om kilo’s kwijt te raken. Uren op het toilet zitten of gaan lopen: ik was zo extreem en ongezond met voeding bezig. En al die perfecte plaatjes op Instagram doen er dan niet bepaald goed aan”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Proeven van het leven

In haar boek probeert ze tips te geven en gebruikt ze haar eigen ervaringen als leidraad. Zo hamert ze erop dat mensen die ongelukkig zijn in hun relatie knopen moeten durven doorhakken. “Ik verslind als vrijgezel niet de ene man na de andere, integendeel! (lacht) Daar ben ik zelfs wat vies van. Ik bedoel meer: proef als millennial zoveel mogelijk van alles. Ligt een job je niet? Kies dan een andere. Ben je niet gelukkig met jouw relatie? Oké, volgende! Doe vooral wat je gelukkig maakt. Ik heb met veel mensen gesproken over de conflicten waarop ik gebotst ben: mijn vriendinnen, ouders, mijn toenmalige partner en ook heel wat BV’s, zoals Jens Dendoncker en Charlotte Leysen”, klinkt het.

‘Wij, millennials – Waarom perfect niet gelukkig maakt’ verschijnt op 6 september bij Hautekiet.