Dit zijn de slechte EU-landen om homo te zijn

Wie dachte zowat iedereen in Europa geen probleem meer heeft met homoseksualiteit, zit er serieus naast. Dat blijkt uit de laatste editie van de Rainbow List van ILGA, de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.

Wie een andere seksuele geaardheid heeft kan het best een vakantie naar Armenië, Turkije of Azerbeidzjan overslaan. Die laatste staat onderaan met een score van 3,33 procent. Daarbij is 0 procent een ernstige schending van de mensenrechten met discriminatie tot gevolg en 100 procent is het volledig respecteren van de mensenrechten en volledige gelijkheid.

Italië







De lijst van slechtst presterende landen op dit gebied staat vol met Oost-Europese staten en één groot Zuid-Europees land, Italië. Het presteert al jaren zeer matig als het gaat om wetgeving, beleid en praktijkmaatregelen voor de LGBT-gemeenschap.