Alison Van Uytvanck (WTA-68) heeft zich maandag in New York voor de tweede ronde van het US Open geplaatst. De 25-jarig Vlaams-Brabantse nam in 1 uur en 22 minuten met tweemaal 6-4 de maat van de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA-55). Haar volgende tegenstandster komt uit de partij tussen het Chinese achttiende reekshoofd Wang Qiang (WTA-18) en de Amerikaanse kwalificatiespeelster Caroline Dolehide (VSt/214).

bron: Belga