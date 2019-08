Sam Bennett houdt Edward Theuns van winst in massasprint

Sam Bennett (BORA – hansgrohe) heeft vandaag de derde etappe in de 74e Ronde van Spanje gewonnen. Na 188 kilometer van Ibi naar Alicante was de 28-jarige Ier de snelste in een massasprint, goed voor zijn twaalfde zege van het seizoen. Edward Theuns werd tweede, de Sloveen Luka Mezgec derde. Nicolas Roche (Sunweb) behield de rode leiderstrui. De 35-jarige Ier heeft twee seconden voor op de Colombiaan Nairo Quintana. Diens landgenoot Rigoberto Uran is op acht seconden derde. Morgen brengt de vierde etappe de renners van Cullera naar El Puig. Na 188 kilometer wordt ook daar een massasprint verwacht.

bron: Belga