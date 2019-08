Russen maken stoffen bekend die vrijgekomen zijn

De Russische autoriteiten hebben vandaag de inhoud vrijgegeven van de stoffen die eerder deze maand vrijgekomen zijn na de explosie op een militaire testsite nabij Severodvinsk. Bij de explosie tijdens de test van een raketmotor kwamen vijf mensen om het leven. Volgens het Russisch meteorologisch agentschap Rosguidromet werden radioactieve isotopen van strontium, barium en lanthanum geregistreerd. De Russische regering had in eerste instantie gemeld dat er geen radioactieve straling was vrijgekomen bij het incident. Later kwam ze daarop terug en klonk het dat de stralingsniveaus tot 16 keer hoger waren dan de norm.

Experten vermoeden dat het gaat om een experimentele, nucleair aangedreven kruisraket ‘Boerevestnik’ die door de NAVO de naam “Skyfall” heeft gekregen, zo berichtte de Amerikaanse krant Washington Post. De inwoners van het dorp dat vlakbij de militaire testsite ligt, werden enkele dagen later gevraagd het dorp te verlaten, alhoewel de gouverneur van de regio benadrukte dat het niet om een evacuatie ging.







Bron: Belga