N-VA bedankt voor commissievergadering als “schaamlapje”

Als het van N-VA afhangt, hoeft de Kamercommissie Buitenlandse Zaken niet meer “als schaamlapje” bijeen te komen over de nominatie van vicepremier Didier Reynders als Europees Commissaris. “Nu, nadat de beslissing gevallen is, de commissie samenroepen om kennis te nemen van een voldongen feit, is zinloos en zelfs eerder vernederend”, zegt fractieleider Peter De Roover. De Vlaams-nationalisten waren het afgelopen weekend niet te spreken over de manier waarop Reynders naar voren werd geschoven. De partij had er eerder, net als andere partijen, op aangedrongen dat het parlement bij de besluitvorming zou worden betrokken. Dat had echter enkel zin tot het ogenblik waarop de formele kandidatuurstelling verstuurd zou worden.

Nu nog de commissie bijeenroepen, terwijl die geen impact meer kan hebben op de beslissing, hoeft voor De Roover niet meer. “Wanneer beslist moet worden, blijft elk initiatief voor parlementaire behandeling uit. Nu de commissie buitenlandse zaken laten misbruiken om toch nog een schijn van parlementaire betrokkenheid te suggereren, daar bedanken we dan ook weer voor”, luidt het. “Mosterd na de maaltijd kan het gerecht niet meer op smaak brengen. We vroegen het parlement te gebruiken, niet om het te misbruiken”.







Hij blikt nog vooruit naar de start van de parlementaire werkzaamheden. “Wij zullen, hopelijk samen met andere fracties, de handelingsruimte van de restregering blijven afbakenen binnen de grenzen van de democratische legitimiteit. Ik roep de Kamervoorzitter en alle collega fractievoorzitters op de rol van het parlement nauwlettend te bewaken”, besluit De Roover.

bron: Belga