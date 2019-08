De Lijn heropent haar loketten in het Noordstation

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heropent haar loketten die zich onderin het CCN-gebouw van het Brusselse Noordstation bevinden, dat maakt ze vandaag bekend. De loketten waren sinds april gesloten, nadat er heel wat discussie ontstond over de veiligheid en de netheid door de aanwezigheid van migranten. De Lijnwinkel die zich onderin het Noordstation aan de haltes van De Lijn bevindt zal elke weekdag van 7.30 uur tot 18 uur open gaan, maar wel met een beperkte toegang. De centrale hal op de ondergrondse verdieping van het CCN-gebouw blijft afgesloten via een houten wand, zodat er niemand kan overnachten. De reizigers krijgen enkel toegang tot de loketten via de wachtrij aan perron 2, aan de halte van bus 214.

“De mensen kunnen aan de loketten terecht voor informatie, om vervoersbewijzen te kopen of om een abonnement te verlengen. Met het schooljaar dat voor de deur staat, is het goed nieuws dat we er opnieuw kunnen openen”, zegt woordvoerder van De Lijn Tom Van de Vreken.







De Lijnwinkel keert zo na heel wat tumult rond de aanwezigheid van migranten in het Noordstation terug naar zijn oorspronkelijke locatie. Nadat De Lijn in april weigerde om de bushaltes in het Noordstation te gebruiken wegens overlast en onveiligheid verhuisde de winkel tijdelijk naar Brussel-Zuid, en vervolgens naar het Consciencegebouw op de Albert II-laan.

“Er zullen nu ook enkele veiligheidsagenten zijn die een oogje in het zeil houden. Dat heeft er mee voor gezorgd dat we van de gemeente en de politie de toelating hebben gekregen om te heropenen”, verklaart Van de Vreken.

bron: Belga