500 mensen protesteren aan Braziliaanse ambassade tegen bosbranden Amazonegebied

Zowat 500 mensen zijn vanmiddag samengekomen aan de ambassade van Brazilië in Brussel om te protesteren tegen de brandstichtingen in het Amazonewoud. Volgens het Braziliaanse Instituut voor Ruimte-onderzoek (INPE) ligt het aantal bosbranden in het Amazonewoud het hoogste sinds het instituut in 2013 begon te tellen. In de periode januari-augustus 2019 is het aantal bosbranden met 83 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. In juli alleen is 2.254 vierkante kilometer bos in de vlammen opgegaan, dat is een toename met 278 procent tegenover juli 2018.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro krijgt veel kritiek omdat hij weinig doet voor de bescherming van het Amazonewoud. Veel branden worden aangestoken om plaats te maken voor landbouw en andere activiteiten. En hoewel dat illegaal is, lijkt het bestraffen ervan geen prioriteit voor hem.







Er is de voorbije weken heel wat kritiek gekomen op het beleid van de regering-Bolsonaro. In Brussel kwamen vandaag zo’n 500 actievoerders samen. Onder hen Braziliaanse danseressen, muzikanten en manifestanten met protestborden met daarop boodschappen als “Stop burning the Amazon” (Stop met het Amazonewoud te laten verbranden”) en “Mettons le feu au capitalisme” (“Laten we het kapitalisme in brand steken”).

“Men wil de ontbossing versnellen en steeds meer belangrijke percelen in brand steken”, legt Greenpeace-woordvoerster Juliette Boulet uit. “Wij vragen vandaag aan de internationale beleidsmakers om aan de regering-Bolsonaro duidelijk te maken dat het gaat om de bescherming van de Brazilianen en de mensen die in het woud wonen, maar ook om de globale bescherming tegen de opwarming van de aarde”.

bron: Belga