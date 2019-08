Foo Fighters pleiten voor Oasis-reünie

Tijdens hun concert op het Reading Festival in Engeland afgelopen weekend hebben Foo Fighters opgeroepen om een petitie te tekenen voor een Oasis-reünie. Om de oproep kracht bij te zetten had drummer Taylor Hawkins een foto van de gebroeders Gallagher op zijn kick drum geplakt.

In 2009 konden de broers Gallagher elkaars bloed wel drinken. Noel verklaarde niet langer meer met Liam te kunnen samenwerken en verliet de band. Tien jaar na de breuk is Oasis nog steeds razend populair – en vliegen de broertjes elkaar nog regelmatig in de haren.







Ook Foo Fighters waren en zijn nog steeds fan van de iconische britpopband. “Een dezer dagen zullen we Oasis weer samen krijgen”, vertelde Hawkins aan zijn publiek in Reading. “We proberen”, voegde Dave Grohl daar aan toe.

So Taylor Hawkins’ kick drum for @foofighters @OfficialRandL headline show features a picture of the Gallagher brothers. What say you @liamgallagher and @NoelGallagher? pic.twitter.com/XaQ0jGy2XZ — ill Will (@officialillwill) 25 août 2019

“Te veel geld”

“Laten we een petitie tekenen, met iedereen hier aanwezig. Okay?”, stelde Hawkins voor. “Hoeveel mensen hier willen Oasis weer zien spelen?”, vroeg Grohl, waarna het publiek wild werd. “Het zal gebeuren”, aldus Hawkins weer, die nog grapte dat de reden waarom er nog geen reünie plaatsgevonden heeft is omdat de Gallaghers “te veel geld” hebben.