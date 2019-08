Zeven doden in Mallorca bij botsing tussen vliegtuig en helikopter

Bij een botsing tussen een helikopter en een klein vliegtuig zijn op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca zondag zeven mensen om het leven gekomen. De autoriteiten spraken eerder over vijf doden, maar stelden de balans zondagavond bij. Het ongeval deed zich kort na de middag voor in de buurt van de stad Inca, in het centrum van het eiland. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

In de helikopter zaten vijf mensen: naast de piloot ging het om een koppel en hun twee minderjarige kinderen. De helikopter had een Duitse registratie, maar of de inzittenden Duitsers waren, is niet zeker. In het vliegtuigje zaten twee mensen met de Spaanse nationaliteit.

bron: Belga