WK atletiek – Kevin Borlée officieel kandidaat voor atletencommissie IAAF

Kevin Borlée is één van de vijftien kandidaten om toe te treden tot de atletencommissie van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). Dat heeft de IAAF zondag officieel bekendgemaakt. De atleten die deelnemen aan het WK in Doha mogen stemmen, van 29 september tot 3 oktober (tijdens het WK). Er komen zes plaatsen vrij in de atletencommissie. Er resten de zes overige leden nog twee jaar mandaat. De voorzitter en een ander lid van de atletencommissie hebben stemrecht in de Raad van de IAAF.

“Doorheen de hervormingen heeft de IAAF positieve en noodzakelijke stappen ondernomen om de stem van de atleet gevoelig te versterken bij het nemen van beslissingen”, verklaart voorzitter Inaki Gomez. “Het is aan de atleten deze kans ernstig te nemen om de belangen en rechten van alle atleten te verdedigen.”

– De kandidaten, in alfabetische volgorde:

Valerie Adams (NZe), Kevin Borlée (Bel), Majd Eddin Ghazal (Syr), Habiba Ghribi (Tun), Thijmen Kupers (Ned), Bernard Lagat (VSt), Renaud Lavillenie (Fra), Nooralotta Neziri (Fin), Aisha Praught-Leer (Jam), Olga Rypakova (Kaz), Olha Saladukha (Oek), Goldie Sayers (GBr), Katerina Stefanidi (Gri), Su Bingtian (Chn), Michel Tornéus (Zwe)







bron: Belga