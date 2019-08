Tweede Republikeinse concurrent voor Trump

In de Verenigde Staten heeft een voormalig Republikeins parlementslid vandaag bekendgemaakt dat hij wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Joe Walsh is daarmee de tweede om huidig president Donald Trump uit te dagen bij de Republikeinse voorverkiezingen. Walsh is een conservatieve radiomaker, die in 2010 in het Congres verkozen raakte. Ooit was hij een groot aanhanger van Trump, maar nu vindt Walsh de huidige president ongeschikt om het land te leiden. Walsh noemt Trump “wreed, racistisch en narcistisch”.

Eerder maakte de vroegere Republikeinse gouverneur van Massachusetts Bill Weld bekend dat hij Trump wil uitdagen bij de voorverkiezingen. Maar zolang geen zwaargewicht opstaat bij de Republikeinen, zal Trump die wellicht met groot gemak winnen.







Bron: Belga