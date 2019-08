Twee meldingen van aanranding van eerbaarheid op Kamping Kitsch

Tijdens het festival Kamping Kitsch in Kortrijk zijn er twee meldingen geweest van aanranding van de eerbaarheid. Dat meldt de politie. Daarnaast werden twee porno-acteurs op heterdaad betrapt toen ze backstage een film wilden maken. Twee jaar geleden liep het festival wat uit de hand en waren er tal van klachten over handtastelijkheden. Daarom besloot de organisatie in overleg met de politie om op de weide een meldpunt op te richten waar slachtoffers van ongewenste intimiteiten terecht kunnen.

“Er waren twee meldingen van aanranding”, zegt Thomas De Tavernier van de politiezone Vlas. Een vrouw werd door een man in de billen geknepen, maar was zo alert om de dader op foto vast te leggen. “Zo konden we de man makkelijk identificeren en er werd een pv opgesteld.”

De tweede melding ging over een man die probeerde om kleding van een vrouw naar beneden te trekken om een foto van haar borsten te nemen. Ook hij werd gevat door de politie.

Er werd ook een pv voor openbare zedenschennis opgesteld. Twee pornoacteurs besloten om van het foute feestje gebruik te maken om backstage een seksfilmpje op te nemen. “Dit gebeurde op een plaats waar iedereen hen kon zien. Onze ploegen hebben meteen ingegrepen”, vertelt De Tavernier.

De politie controleerde 1.300 mensen op bezit van verboden middelen. “Vierenveertig mensen hadden drugs op zak. Zij werden meteen van het festivalterrein verwijderd.” Bij een persoon werd een grotere hoeveelheid aangetroffen. Hij kreeg een pv voor drugshandel. Vijf festivalgangers werden bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap.

“Dankzij goede afspraken tussen de organisatie, de politie en het stadsbestuur is alles relatief goed verlopen”, concludeert De Tavernier.

bron: Belga