Politie arresteert bestuurder met 33 maanden rijverbod in Hoeselt

De politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft zaterdagnacht in Hoeselt een bestuurder gearresteerd die een positieve speekseltest voor het gebruik van speed aflegde. Bovendien bleek de 28-jarige bestuurder uit Bilzen een rijverbod van 33 maanden te hebben. De bestuurder zal later voor de rechtbank moeten verschijnen. De lokale politie controleerde om 04.00 uur een voertuig op de Bilzersteenweg in Hoeselt in het kader van een BOB-campagne. De bestuurder legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van speed. Bij gebrek aan een rijbewijs om onmiddellijk in te trekken, werd een takeldienst gevorderd.

Daarnaast lagen in het voertuig attributen die wijzen in de richting van handel in verdovende middelen. De spullen werden in beslag genomen. De 28-jarige bestuurder werd overgebracht naar het politiecommissariaat voor een speekselanalyse, waarna bleek dat hij een valse identiteit opgegeven had en dat hij een rijverbod van 33 maanden heeft.

In 2017 liep de bestuurder ook al tweemaal tegen de lamp voor rijden tijdens een lopend rijverbod. De betrokkene werd gearresteerd en er werd een huiszoeking uitgevoerd.

Na het nemen van foto’s en vingerafdrukken en na verhoor mocht de man beschikken, maar hij zal later nog voor de rechtbank moeten verschijnen. In opdracht van het parket werd zijn voertuig geïmmobiliseerd voor de duur van het rijverbod.

bron: Belga