Nederlandse hockeyvrouwen veroveren tiende Europese titel

De Nederlandse hockeyvrouwen (FIH 1) hebben vandaag op het EK in Antwerpen hun Europese titel verlengd. In de finale was Oranje met 2-0 te sterk voor Duitsland (FIH 5), gecoacht door voormalig Red Lion Xavier Reckinger. Dankzij die zege pakken de Nederlanders ook een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Nederland kwam in de 12e minuut op voorsprong via Kelly Jonker. Lidewij Welten zorgde er in de slotminuut voor dat een tiende Europese titel Oranje niet meer kon ontglippen.

Spanje (FIH 7) klopte eerder op de dag Engeland (FIH 4) na shoot-outs in de wedstrijd om het brons. De Red Panthers (FIH 9), die in de groepsfase 1-1 gelijkspeelden tegen Nederland, verzekerden zich dankzij een 3-1 zege tegen Wit-Rusland (FIH 22) van het behoud in de A-groep.







Gisteren veroverden de Red Lions de Europese titel bij de mannen. De wereldkampioen won in de finale overtuigend met 5-0 van Spanje.

