Meisje van drie zwaargewond door ongeval met gocart op zeedijk

In Oostende is een Frans meisje van drie zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval met een gocart. Ze reed ermee van hoge trappen naar beneden. Ook haar broertje raakte gewond. Dat meldt de politie van Oostende. Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 20.00 uur. Een gezin uit Frankrijk was op vakantie in Oostende. Ze besloten om een gocart te huren, maar het meisje en haar broertje reden per ongeluk met de gocart van de trappen op het Zeeheldenplein. De twee maakten een zware val en kwamen onder het zware rijtuig terecht.

“Beiden raakten gewond, maar het meisje is er het ergst aan toe”, zegt commissaris Katrien Jonckheere van de lokale politie Oostende. “Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het UZ in Gent voor verzorging Het slachtofferteam heeft contact opgenomen met de ouders en volgt de situatie op.” Er werd een pv opgemaakt voor een verkeersongeval.

bron: Belga