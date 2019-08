G7-top Biarritz – Negentien mensen opgepakt in de marge van G7-top

In de marge van de G7-top in de Franse badplaats Biarritz zijn zondag negentien mensen opgepakt. Dat bericht de Franse nieuwszender Franceinfo. De verdachten werden opgepakt voor ondervraging. Hun hechtenis kan verlengd worden met 24 tot 48 uur. Ze werden in Biarritz, in de naburige stad Bayonne en in Hendaye gearresteerd. Hendaye ligt aan de grens met Spanje.

In Bayonne kwamen mensen samen om te betogen tegen de top. De Franse regering zette 13.000 veiligheidstroepen in voor de top van de zeven belangrijkste industrielanden, die nog tot maandag duurt.

bron: Belga