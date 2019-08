G7-top Biarritz – Iraanse buitenlandminister duikt onverwacht op in Biarritz

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohamamd Javad Zarif is zondagmiddag totaal onverwacht aangekomen in Biarritz, waar de leiders van de G7 samenzitten. Hij had er een ontmoeting met de Franse buitenlandminister en met de Franse president Emmanuel Macron. Het bezoek kaderde niet in de G7-top. Zarif was vrijdag nog in Parijs bij Macron om te praten over het nucleaire akkoord. De VS hebben dat akkoord in mei opgezegd en de handelssancties ten aanzien van Iran opgevoerd. Dat leidde tot verhoogde spanningen tussen Iran, de VS en Groot-Brittannië, onder meer in de Straat van Hormuz, een belangrijke scheepvaartroute voor petroleumtankers in de Golf.

Zarif sprak in Biarritz drie uur lang met zijn Franse ambtgenoot Jean-Yves Le Drian en een halfuur met president Macron. Volgens het Elysée waren er ook Britse en Duitse diplomaten bij die gesprekken aanwezig. Een ontmoeting met de Amerikanen kwam er niet, maar de VS-delegatie zou zich niet tegen het bezoek van de Iraanse minister hebben verzet.

Volgens de omgeving van Macron waren de gesprekken positief en zullen de discussies verdergezet worden. Zarif zelf tweette na afloop dat “de weg moeilijk is”, maar dat het “de moeite loont om het te proberen”.

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel zei zondagavond dat de aanwezigheid van Zarif in Biarritz niet kadert in de bijeenkomst van de G7. “Het is een parallelle bijeenkomst op dezelfde plaats”. Merkel zei wel dat alle pogingen om de spanningen met Iran te doen afnemen, toe te juichen zijn.

bron: Belga