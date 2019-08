Elia Viviani sprint voor de derde keer op rij naar de zege op Cyclassics Hamburg

De Italiaan Elia Viviani (Deceuninck – Quick-Step) heeft vandaag voor het derde jaar op rij de Hamburg Cyclassics (Dui/WorldTour) op zijn naam geschreven. In de straten van het Noord-Duitse Hamburg haalde de Europese kampioen het in een sprint van de Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal), de winnaar van 2016, en zijn landgenoot Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data). Oliver Naesen werd met een negende stek de beste Belg.

Met drie zeges is Viviani nu alleen recordhouder in Hamburg. Het is een feestdag voor de familie, want eerder vandaag ging zijn jongere broer Attilio met een sprintzege aan de haal in de Schaal Sels. Voor de 22-jarige stagiair bij Cofidis de eerste profzege in zijn carrière.







Bron: Belga