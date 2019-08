130.000 bezoekers proeven op Cultuurmarkt van nieuwe culturele seizoen

Zowat 130.000 mensen hebben zondag een bezoek gebracht aan de Cultuurmarkt van Vlaanderen, die het startschot vormt voor het nieuwe culturele seizoen. 175 culturele organisaties uit Vlaanderen en Brussel presenteerden in de Antwerpse binnenstad wat ze vanaf september allemaal in petto hebben. Op tal van podia kregen bezoekers alvast een voorsmaakje van concerten, theater-, musical-, dans- en comedyvoorstellingen.

Op verschillende pleinen in de Antwerpse binnenstand stonden infomarkten opgesteld volgens genre. Bij veel organisaties konden bezoekers tickets voor concerten en voorstellingen kopen met korting of deelnemen aan wedstrijden.

Dertien musea konden gratis bezocht worden en op 23 locaties in de stad waren er previews van voorstellingen. “De musicalacts op de Groenplaats en op de Handschoenmarkt waren een succes. Veel mensen kwamen meezingen met de liedjes uit Annie en Mamma Mia!”, zegt Job van Bortel van organisator Prospekta.

Bij temperaturen van meer dan 30 graden zochten ook heel wat bezoekers koelte in een binnenlocatie. “De comedyoptredens in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek trokken veel volk. Liefhebbers van klassieke muziek konden dan weer in Museum Vleeshuis en Opera Ballet Vlaanderen terecht”, zegt Job van Bortel.

Ook de straattheateracts en fanfares vielen bij het publiek in de smaak. De blazers van Marching Band Pulle verspreidden populaire muziek van de jaren 70 tot nu, Ell Circo D’ell Fuego toonde spectaculaire circusacts op het Steenplein en Ballonvaarders Lucie en Lucien gingen met een tandem op zoek naar een mooie locatie om hun ballon op te blazen.

Met de speciale ‘Vliegroute’ was ook aan de kleinste cultuurliefhebber gedacht. Aan elk kraampje met een Vlieg konden kinderen een opdracht uitvoeren en zo op een leuke manier kennismaken met het gezelschap of de organisatie. Hun ouders hadden intussen de kans om het nieuwe cultuuraanbod te ontdekken.

bron: Belga