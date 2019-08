CHECK-IN. Hurry curry! Waarom je zo snel mogelijk naar Sri Lanka moet reizen

Sri Lanka was in april nog getuige van terreurgeweld, maar die donkere wolk verhult een pracht van een vakantiebestemming. Het eiland is een unieke oase van visuele en culinaire pracht die je dringend moet bezoeken, want…

… de terreur heeft niet gewonnen

Vertel het luid en duidelijk aan elk ongerust familielid: reizen in Sri Lanka is niet gevaarlijker dan wandelen in een drukke winkelstraat. Met een kleine dosis alertheid ga je een zorgeloze tijd tegemoet. Dat is zeker ook de verdienste van de Sri Lankanen zelf, die er een punt van hebben gemaakt om de deuren van hun open samenleving niet te sluiten na de aanslagen op 21 april. Als je rondkijkt, moet je ook niet ver zoeken naar de reden waarom moslimextremisten toen kerken en hotels viseerden. Het eiland huist boeddhisten, hindoes, moslims en katholieken en elke groep krijgt de ruimte om zijn religie openbaar te belijden. Een tolerante visie op geloof zit er in het DNA en je ziet de symbolen ervan terugkomen op elke hoek en in elke tuktuk. Die ingesteldheid is niet gewijzigd en dus hebben de terroristen misschien wel een veldslag, maar niet de oorlog gewonnen.







Helaas sloegen ze wel een deuk in de toeristische sector van het land en de gevolgen daarvan op de lokale bevolking laten zich voelen. Het aantal toeristen nam in de maanden erna af met 40%, waardoor niet alleen de hotels leeg aanvoelden, maar ook aanverwante sectoren – zoals chauffeurs en winkels – het moeilijk hebben. De Sri Lankanen hadden daarop kunnen reageren door elke toerist te zien als een wandelende zak geld, maar ze behouden hun eeuwige oprechte glimlach. En uit de reservaties voor het hoogseizoen komende winter blijkt dat de toeristen in ruil voor die vriendelijkheid hun weg naar het eiland stilaan terugvinden.

… het is een groene diamant

Dus zet de stap, boek een reis naar Sri Lanka en, als het kan, probeer overdag aan te komen. Het eiland ten zuidoosten van India ligt namelijk als een groene druppel in een emmer blauwe verf. Zo ver als het oog kan zien, is het bedekt met palmbomen en bos. Soms tropisch en vochtig als een jungle, dan weer droog, hoog en opvallend gelijkaardig aan de ons bekende Europese naaldbossen. Ook in de grootsteden heb je steeds het gevoel dat elke niet geasfalteerde vierkante meter vroeg of laat weelderig en kleurrijk begroeid zal zijn.

De natuur is er zo vastberaden dat ze enkel plaatsmaakt voor dingen die de moeite waard zijn. Kietelend zacht zand in het gezelschap van post-it-lichtblauw water bijvoorbeeld. Langs de kust van Sri Lanka kan je bijna hinkstapspringen van het ene idyllische strand naar het andere. Van voorovergebogen palmbomen die je met hun bladeren bijna aaien tot kleine baaien en de met rotsen begrensde bescherming die ze bieden, de kustlijn heeft alles dat je op een checklist maar kan afvinken. Ben je een fervente zandzitter, stop dan zeker in Hiriketiya. Vooral tijdens het laagseizoen (van mei tot november) lijk je daar in een postkaart te zijn gewandeld.

Het groene deken is op zijn dikst in het centrum van het land, waar onder andere de theeplantages en heuvels rond Ella je de adem zullen afsnijden. Deels letterlijk, omdat de hoge vochtigheidsgraad constant in je nek hijgt, maar vooral omdat de omgeving je schitterende uitzichten voorschotelt. Scherpe heuvelruggen wisselen er af met steile dalen tot de horizon ze opslokt en je wat zeeziek achterblijft. Een kalmer landschap ontdek je vanuit de ruïnes van het paleis op Lion’s Rock in Sigiriya. Daar ligt het grote, groene niets aan de voeten van de rots. Op Sri Lanka vindt elk wandeldiertje zijn pleziertje.

… je tong zal je dankbaar zijn

Zo gevarieerd de flora van het land is, zo afwisselend zijn de smaken die je er op je bord krijgt. Geflankeerd door de altijd aanwezige potten rijst en dahl (linzen), blinken de currytafels uit in uitgesproken bereidingen van groenten en vlees. En omdat het eiland eigenlijk als een immens grote serre fungeert, is er keuze te over aan verse producten. De altijd nabije kustlijn verzekert tegelijk de aanvoer van heerlijk vis en schaaldieren. Zoals het de gewoonte is in Aziatische landen, wordt elk ingrediënt apart bereid en intens op smaak gebracht. Dat resulteert onder andere in boterzachte pompoen, frisse stukjes kabeljauw, vermomde pikante mango, sappig gegaarde aubergine en een pittige kokos-chili-salsa die je zweetklieren doet koken.

Het aanbod is zo divers dat de enthousiaste Sri Lankanen het ’s middags, ’s avonds en ook ’s ochtends durven voor te schotelen. Alleen wil de pas wakker geworden westerse maag met dat laatste wel eens worstelen. Een zachter alternatief is de roti, een in de pan gebakken kokosbroodje waarvan de harde versie als toast dient en de zachte variant een excellente pannenkoek is. Anders dan in India, worden de traditionele roti’s in Sri Lanka gemaakt op basis van enkel kokosmelk en bloem. Dat geeft het een heerlijk lichte structuur en is meteen ook het beste excuus om je er vol van te eten.

… het nodigt uit tot meer

Na indigestie nummer drie zal je het beamen: Sri Lanka is een eiland van overdaad. Bij elke stap prent de natuurpracht, de heerlijke geuren of het harmonieuze leven een blijvende herinnering in je geheugen. En dan hebben we het zelfs nog niet gehad over de natuurparken, de zichtbare koloniale geschiedenis of de culturele verschillen tussen het noorden en het zuiden. Voor een land niet groter dan België en Nederland samen, is er unieke rijkdom en verscheidenheid te vinden. Een die dreigde te worden bedolven onder zinloos geweld, maar gelukkig weer zijn weg naar de oppervlakte heeft gevonden.