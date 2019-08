Ronde van de Limousin – Cosnefroy geeft eindzege niet meer uit handen, dagzege voor Gavazzi

Francesco Gavazzi heeft zaterdag de slotetappe in de Tour du Limousin (cat. 2.1) op zijn naam geschreven. De 35-jarige Italiaan van Androni Giocattoli-Sidermec snelde na 177,4 kilometer van Confolens naar Limoges naar de zege, voor de Fransen Guillaume Martin en Benoit Cosnefroy. De 23-jarige Cosnefroy (AG2R La Mondiale) is de eindwinnaar. Hij heeft 15 seconden voor op zijn landgenoot Lilian Calmejane. Martin is derde op 0:17. Op de erelijst volgt Cosnefroy Nicoles Edet op. Het is zijn eerste eindzege in een rittenkoers. Eerste Belg in de eindstand is Thomas Degand, dertiende op 0:59.

Julien El Farès en Kristian Sbaragli kozen voor een vroege vlucht, Morné van Niekerk en Sergio Martin maakten de oversteek. Na de eerste tussensprint liet Sbaragli zich uitzakken. Het resterende trio nam maximaal zeven minuten voorsprong.

Een aantrekkelijke finale barstte al vroeg los. Bij de eerste aanval, op 80 kilometer van de finish, waagde Guillaume Martin, vierde in de stand op 19 seconden, zijn kans. Ook Liliane Calmejane, tweede in de stand, zat niet stil, maar AG2R verzette bergen werken voor leider Cosnefroy. De strijd om de eindzege betekende wel de doodsteek voor de ontsnapping. De laatste vluchters werden op tien kilometer opgeraapt.

Cosnefroy kreeg het nog hard te verduren, maar kraakte niet. In de laatste 2 kilometer muisden Quentin Pacher en Rui Vinhas er vanonder, maar ook zij werden gegrepen. Er volgde een sprint, waarin Gavazzi zich de snelste toonde, goed voor zijn eerste zege van het seizoen.

.







bron: Belga