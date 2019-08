Rally van Duitsland – Tänak controleert, Neuville schuift op naar vijfde plaats

Na afloop van de derde wedstrijddag in de Rally van Duitsland staat Ott Tänak (Toyota Yaris) comfortabel aan de leiding. De Est heeft 32.4 voor op zijn eerste achtervolger, de Noord-Ier Kris Meeke (Toyota Yaris). Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) maakt het Toyota-feest compleet. De Fin volgt als derde op 41.8. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe), die eerder op de dag lek reed en daarbij alle kansen op de eindzege verloor, is opgeschoven naar de vijfde plaats. De Belg wipte over zijn teamgenoot Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) en Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC). De Franse wereldkampioen reed lek op Panzerplatte en verloor anderhalve minuut. Ogier is nu achtste.

Het gaat Tänak voor de wind in Duitsland. De Est gaf de ganse dag geen krimp, barreerde elke aanval van Neuville en kon, na de lekke band van Neuville, beginnen controleren. Bij de laatste doortocht op de 41.170 kilometer lange rit van Panzerplatte was de Est 11.5 trager dan teamgenoot en ritwinnaar Kris Meeke. Zondag kan Tänak zijn derde rally van Duitsland in evenveel jaar winnen. Het zou zijn vijfde zege van het seizoen zijn, waarmee hij met nog vier rally’s voor de boeg een optie op een eerste wereldtitel zou nemen.

De titelconcurrenten van de Est kenden pech. Zowel Neuville als Ogier verloren anderhalve minuut nadat ze lek reden op Panzerplatte. Neuville kon in de laatste klassementsrit van de dag nog twee plaatsen goedmaken. De Belg was sneller dan Andreas Mikkelsen en profiteerde van de lekke band van Ogier. “Niet alleen vandaag maar de hele rally is voor ons een ontgoocheling. Deze pech (lekke band) hoefde voor mij niet meer”, zei Ogier bij aankomst. Neuville volgt als vijfde op 1:35.2 van Tänak. Ogier is achtste op 2:09.7.

Zondag resten er de rijders nog vier klassementsritten, waaronder de powerstage waar extra punten voor het kampioenschap te verdienen zijn, goed voor een totaal van 79.5 kilometer. De rally van Duitsland eindigt zondagnamiddag omstreeks 13u20.

bron: Belga