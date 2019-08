Diamond League Parijs – Dylan en Kevin Borlée komen geen stap dichter bij WK

Dylan en Kevin Borlée zijn zaterdag als eerste en tweede gefinisht op de 400 meter in het voorprogramma van de Diamond League in Parijs. Dylan was de beste in 46.24, Kevin liet 46.42 optekenen. Voor het WK atletiek in Doha is een heel ander niveau nodig, want daarvoor bedraagt de limiet 45.30. De wedstrijd waarin de twee broers Borlée zaterdag startten in Parijs kan behoorlijk triest genoemd worden. Behalve onze twee landgenoten stond alleen de volstrekt onbekende Fransman Gilles Biron aan de start, die werd uiteindelijk derde en laatste in 47.19. Dylan Borlée klopte net als afgelopen donderdag in Oordegem zijn broer Kevin. Toen waren de chrono’s nog eerder hoopgevend met oog op het WK. Dylan liep er 45.74, Kevin 46.07.

Jonathan Borlée wacht zondag in Madrid een interessantere wedstrijd. Hij treft op de nagelnieuwe piste van Madrid, die bovendien op hoogte ligt, verschillende wereldtoppers. Een uitgelezen kans om een snelle tijd neer te zetten. De drie broers hebben nog tot 6 september om zich te plaatsen voor het WK atletiek, van 27 september tot 6 oktober in Doha.

Zaterdagavond komen Ben Broeders en Thomas Van der Plaetsen nog in actie op de Diamond League in Parijs op respectievelijk het polsstokspringen en de driekamp. Beiden zijn al geplaatst voor Doha.

bron: Belga