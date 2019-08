BIZAR. Vrouw vindt diamant van 3,72 karaat… terwijl ze Youtube-video kijkt over diamanten spotten

Een Texaanse vrouw op bezoek in het Crater of Diamonds-park in Arkansas heeft vorige week een gele diamant van 3,72 karaat gevonden. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de dame op dat eigenste moment een Youtube-tutorial over diamanten spotten aan het bekijken was: een wel heel merkwaardig toeval.

Volgens een mededeling op de website van het park vond de 27-jarige Miranda Hollingshead het kleinood tijdens een familie-uitje in het park. Ze was al een uur op zoek naar diamanten, toen ze op de edelsteen stuitte.







“Ik zat in de schaduw en bekeek een Youtube-video over de beste manier om diamanten te vinden. Ik keek even naar mijn kind, en toen ik mijn blik naar beneden wendde zag ik de diamant tussen enkele andere stenen.”

Caro Avenger

Volgens de website van het park werden dit jaar al bijna 320 diamanten aangetroffen op het domein, waarvan 13 edelstenen minstens één karaat wogen. De waarde van de diamant die Hollingshead vond ligt ergens in de tienduizenden dollars.

De vrouw gaf haar vondst overigens de naam Caro Avenger. “Mijn zoon koos voor Caro, en ik ben fan van superhelden, dus Caro Avenger was een passende naam.”